"الخارجية": ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية إلى 6250





يأتي ذلك بعد تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم الاثنين في الولايات المتحدة، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة هذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة، منذ بدء الجائحة.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفها في كل من: كولومبوس، وميتشغن، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3803 إصابات.





وشدد على أنه لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجالية بأميركا 78 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج، إلى 6250 إصابة.