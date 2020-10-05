قوات الاحتلال تداهم منزلاً شمال شرق جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الإثنين، منزلاً في قرية الجلمة شمال شرق جنين وأغلقت محلات تجارية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دهمت منزل المواطن عادل جرامنة وفتشته وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه وأغلقت عددا من المحلات التجارية.