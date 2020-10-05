شؤون فلسطينية

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميعها من المخالطين

قلقيلية: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميعها من المخالطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة قلقيلية اليوم الاثنين، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، بلغ هذا اليوم تسع إصابات وجميعها من المخالطين.

والإصابات موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع سبع إصابات، و"كفر قدوم"، إصابة واحدة، و"كفرقدوم"، إصابة واحدة، و"عزون"، بواقع إصابة واحدة.

وأعلنت المحافظة، تعافي 22 حالة، كانت مصابة بفيروس (كورونا)
ومجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم هي 260 إصابة نشطة.

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