صورة.. إسرائيل تكمل بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة





وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: "بعد ثلاث سنوات، اكتمل تقريباً بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة، والذي من المفترض أن يمنع التسلل إلى إسرائيل عبر الأنفاق".





وأضافت: أن طول الجدار يبلغ أكثر بقليل من 60 كم، وحتى الآن تم الانتهاء من بناء 59 كم.











رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بقرب اكتمال بناء الجدار التحت أرضي، على حدود قطاع غزة.