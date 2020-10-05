صورة.. إسرائيل تكمل بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بقرب اكتمال بناء الجدار التحت أرضي، على حدود قطاع غزة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بقرب اكتمال بناء الجدار التحت أرضي، على حدود قطاع غزة.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: "بعد ثلاث سنوات، اكتمل تقريباً بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة، والذي من المفترض أن يمنع التسلل إلى إسرائيل عبر الأنفاق".
وأضافت: أن طول الجدار يبلغ أكثر بقليل من 60 كم، وحتى الآن تم الانتهاء من بناء 59 كم.
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