معروف: ما يجري تدرج حذر تسير به المنظومة الحكومية تمس القطاعات الاقتصادية وغيرها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف: إننا "نحتاج إلى الوصول لإعادة دوران عجلة المجتمع وفق ضوابط الوقاية".



وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية: أن ما يجري تدرج حذر تسير به المنظومة الحكومية، تمس القطاعات الاقتصادية وغيرها.



وتابع معروف: "نعول على فهم المواطنين من جهة، ومن جهة أخرى أن لا نترك الأمور على غاربها، بل نتابع وسنتدخل إن كانت الإجراءات ستؤدي إلى انتكاسة صحية".



وشدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، على أن المحددات الطبية لا تقتصر على منحنى تسجيل الإصابات ولكن هناك مؤشرات اخرى مرتبطة بعدد المخالطين، وذلك تبعًا للمنطقة المكتشف فيها الإصابات، وذلك يفسر آلية التعامل مع منطقة دون غيرها.



وقال: سيتم تشديد الإجراءات بحق المخالفين لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس (كورونا)، من حيث لبس الكمامة وكسر قرار حظر التجوال في القطاع.



وتابع معروف: أن الحظر الليلي هو للحد من عملية المخالطة المجتمعية وبمجتمعنا تنشط الزيارات الاجتماعية المسائية والتي من الممكن أن تنقل العدوى من منطقة لأخرى أو من شخص لأخر فيروس ميت ما لم يحييه أحدهم وينقله لشخص آخر.