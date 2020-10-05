جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه بمنطقة مفتوحة قرب كرم أبو سالم





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن انطلاق الإنذار، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وووفق (القناة 13) الإسرائيلية: فإن " سكان غلاف غزة تحدثوا عن سماع دوي انفجار بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل".

رام الله - دنيا الوطندوت صفارات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في منطقة كرم أبو سالم، أقصى جنوب شرق قطاع غزة.