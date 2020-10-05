جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه بمنطقة مفتوحة قرب كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في منطقة كرم أبو سالم، أقصى جنوب شرق قطاع غزة.
دوت صفارات الإنذار مساء اليوم الاثنين، في منطقة كرم أبو سالم، أقصى جنوب شرق قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن انطلاق الإنذار، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.
وووفق (القناة 13) الإسرائيلية: فإن "سكان غلاف غزة تحدثوا عن سماع دوي انفجار بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل".
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