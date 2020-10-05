شؤون فلسطينية

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة المقرر صرفها غداً بقطاع غزة

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة المقرر صرفها غداً بقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، مساء اليوم الاثنين، رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، أعلنت أن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة أقل من 14 مرة، ومن استلمت 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الاثنين، عن آلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة والفقيرة في القطاع.

وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسوك): إنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر لـ 100 ألف أسرة متعففة وفقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وأضافت: سيكون الصرف للأسر التي استلمت المنحة 14 مرة وعدد أفرادها سبعة فأكثر، مع عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي. 

وأكد أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

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