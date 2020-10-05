دولي

نتنياهو: قرار تشديد أو تخفيف الإغلاق في إسرائيل سيتخذ بعد اسبوع

نتنياهو: قرار تشديد أو تخفيف الإغلاق في إسرائيل سيتخذ بعد اسبوع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لا ينوي تخفيف قيدود الإغلاق المفروضة على إسرائيل، حتى يوم الاثنين المقبل.

وقال في مستهل جلسة (كابينت كورونا)، الملتئم مساء اليوم: إنه لن يبت في الموضوع إلى ما بعد "عيد فرحة التوراة" اليهودي، أي بعد أسبوع من اليوم.

وأضاف: أنه سيقرر في تخفيف أو تشديد القيود وفقاً لمعطيات الصورة الوبائية بعد أسبوع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على ضرورة أن يلتزم الجمهور بما فيه الوزراء وأعضاء (كنيست) وكبار المسؤولين بتعليمات وزارة الصحة، داعيا اليهود المتشددين دينيا إلى التقيد بالتعليمات وعدة إقامة الصلوات الجماعية اليهودية في أيام العيد، كما أوعز لهم بذلك الحاخامات.

وبدوره طالب منسق مكافحة (كورونا)، روني غامزو إلى رفع مبالغ الغرامات التي تفرض على منتهكي التعليمات بعدة أضعاف معتبرا أن المبالغ الحالية لا تشكل رادعا لهؤلاء.

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