قوات الاحتلال تجرف أراضٍ غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أراضي تابعة لقرية مسحة غرب سلفيت.



وأفاد رئيس مجلس مسحة نضال عامر، بأن آليات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف واسعة في منطقة وادي الشامي الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، تعود ملكيتها لورثة المواطن يونس إبراهيم عامر.