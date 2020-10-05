الاحتلال يغلق فتحات تصريف مياه الأمطار في جدار الفصل العنصري

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

يقوم الجانب الإسرائيلي بإغلاق فتحات تصريف مياه الأمطار في جدار الفصل العنصري غربي المدينة وتحديدا خلف مدرسة الشارقة.



وأدى ذلك إلى ارتداد المياه العادمه المختلطة بالاوساخ نحو بيوت المواطنين القاطنين بمحاذاة الجدار.



ودانت البلدية اغلاق الفتحات مطالبة بفتحها فورا، لأنها ستشكل مشكلة حقيقة ومكرهة صحية .



وستقوم البلدية باستخدام آلياتها ومعداتها لإيجاد أية حلول سريعة وطارئة تساعد سكان المنطقة.