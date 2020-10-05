قوات الاحتلال تقتحم زبوبا غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بلدة زبوبا إلى الغرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.



وأفاد الشهود بأنّ عدة جيبات اقتحمت القرية قبل أن تندلع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من قنابل الغاز صوب الشبان والمنازل.



ويعاني سكان قرية "زبوبا" من هجمات دائمة ومتكررة تشنها قوات الاحتلال بسبب ما تدعيه من محاولات شبان إحداث فتحات في جدار الفصل العنصري بالمنطقة.



وفي الآونة الأخيرة لا يكاد يوم يمر دون أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام القرية والتنكيل بأهلها، خاصة الذين يسكنون على أطرافها قرب معسكر "سالم".



وتسبب جدار الفصل بنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونم.