الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بإطلاق نار نفذه الجيش قرب طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة اثنين بإطلاق نار نفذه الجيش قرب منطقة "عيناف" قرب مدينة طولكرم.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على موقع للجيش الإسرائيلي قرب (عيناف) - قُتل أحدهم، وفر الآخرون".
وكان موقع (0404) العبري قد أعلن إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال إلقائهما زجاجات حارقة صوب مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة "عيناف" المقامة على أراضي شرق طولكرم.
يتبع..
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة اثنين بإطلاق نار نفذه الجيش قرب منطقة "عيناف" قرب مدينة طولكرم.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على موقع للجيش الإسرائيلي قرب (عيناف) - قُتل أحدهم، وفر الآخرون".
وكان موقع (0404) العبري قد أعلن إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال إلقائهما زجاجات حارقة صوب مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة "عيناف" المقامة على أراضي شرق طولكرم.
يتبع..
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