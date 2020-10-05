الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بإطلاق نار نفذه الجيش قرب طولكرم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة اثنين بإطلاق نار نفذه الجيش قرب منطقة "عيناف" قرب مدينة طولكرم.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية: "أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة فلسطينيين ألقوا زجاجات حارقة على موقع للجيش الإسرائيلي قرب (عيناف) - قُتل أحدهم، وفر الآخرون".



وكان موقع (0404) العبري قد أعلن إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال إلقائهما زجاجات حارقة صوب مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة "عيناف" المقامة على أراضي شرق طولكرم.



يتبع..