إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
كما أعلنت إصابة خمسة صحفيين يعملون بالبيت الأبيض، بالفيروس.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان البيت الأبيض بإصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالفيروس، حيث يعالج بمستشفى "والتريد" العسكري.
التعليقات