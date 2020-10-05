إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بفيروس (كورونا)





كما أعلنت إصابة خمسة صحفيين يعملون بالبيت الأبيض، بالفيروس.





يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان البيت الأبيض بإصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالفيروس، حيث يعالج بمستشفى "والتريد" العسكري.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).