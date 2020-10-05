النيابة العامة تودع لائحة اتهام مقتل البشيتي لدى المحكمة المختصة

المجني عليه البشيتي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت النيابة العامة بغزة، اليوم الاثنين، انتهاء تحقيقاتها في ملف مقتل المجني عليه، الصّراف، أحمد زكي البشيتي، في غضون أسبوع من ارتكاب الواقعة.



وأكدت في بيان لها، أنّ سرعة إنجاز التحقيقات جاء مستوفياً جودة وكفاءة العملية الإجرائية وسلامتها، وقد تم تدقيق ملف القضية عبر النيابة الكلية المختصة، والمكتب الفني قبل المصادقة النهائية من النائب العام.



وذكرت النيابة العامة أنها ستواصل التنسيق والتعاون مع القضاء لإنجاز محاكمة المتهم دون إبطاء في القضية التي قيدت لدى محكمة بداية خانيونس برقم 350 /2020.



وكانت المباحث العامة في الشرطة، بغزة: قالت في 24 من الشهر الماضي، إنها تلقت إشارة تفيد بتغيب البشيتي، وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ، استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع)، (58 عاماً).



وأضافت المباحث، أنه من خلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة "البشيتي" وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كانت بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.