شؤون فلسطينية

"التنمية" بغزة تعلن عن الفئات التي ستوزع لها المنحة القطرية للدفعة الحالية

"التنمية" بغزة تعلن عن الفئات التي ستوزع لها المنحة القطرية للدفعة الحالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الاثنين، عن آلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة والفقيرة في القطاع.

وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسوك): إنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر لـ 100 ألف أسرة متعففة وفقيرة بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وأضافت: سيكون الصرف للأسر التي استلمت المنحة 14 مرة وعدد أفرادها سبعة فأكثر، مع عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضح أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي. 

وأكد أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

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