بلدية دير البلح تكشف عن تفاصيل المشروع التطويري الجديد للمخيم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو اليوم الاثنين، تفاصيل تطوير البلدية مخيم دير البلح وآلية تعويض المواطنين المتضررين من إنشاء المشروع الجديد، وتوسعة المخيم للحد من الاكتظاظ السكاني.



وقال الجروتصريح صحفى: "نعكف على تنفيذ مشروع تطوير مخيم دير البلح من خلال بناء 11 بناية سكنية، حيث سيتم نقل مجموعة من المواطنين لها وتفريغ أماكن بيوتهم السابقة لصالح المشروع الجديد".



وأكد أن الهدف من المشروع توسعة المخيم وترك مساحات خضراء كمتنفس للمواطنين الذين يعانون الإكتظاظ السكاني، مشيرًا إلى أن "مشروع تطوير المخيم ليس إغاثي ولا يخضع لحالة الفقر، وإنما تم استهداف المنازل الواقعة داخل الخارطة التطويرية، وتم أخذ البيوت وفقاً للاحتياج، ولم نجبر أحداً على ترك منزله".



وأضاف: "المشروع الجديد يستهدف 120 أسرة من سكان مخيم دير البلح وتم المصادقة وتحديد الأسماء وتوقيع العقود مع السكان وذلك بناء على تعليمات لجنة تم تشكيلها من وكالة الغوث ووزارة الأشغال والوجهاء ومؤسسات المجتمع المدني".



وأكد الجرو أن العمل بدأ في مشروع العمارات السكنية منذ يوم أمس وسيتم الانتهاء منه في غضون ست شهور، وسننقل المواطنين لبيئة جميلة ونظيفة.



كما أوضح أنه تقرر إنشاء كورنيش على مدخل المخيم الشمالي كمتنفس وسد أمام الأمواج التي تندفع لمنازل المواطنين وسيبدأ التنفيذ في ظرف أقل من عشرة أيام حال رست المناقصة على أحدى الشركات.



وأشار الجرو إلى أن المشروع لا يتعارض مع موقف البلدية المؤكد على حق عودة اللاجئين لأرضهم التي هجروا منها.