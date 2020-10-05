دولي

تعطي نتيجة خلال 23 دقيقة.. أمريكا ترسل 200 من فحوصات (كورونا) السريعة لإسرائيل

تعطي نتيجة خلال 23 دقيقة.. أمريكا ترسل 200 من فحوصات (كورونا) السريعة لإسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، وصول 200 من فحوصات (كورونا) السريعة من الولايات المتحدة.

وتعطي الفحوصات وفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي، نتيجة خلال 23 دقيقة، هي حاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتخضع حاليًا للفحص من قبل المعهد البيولوجي في "إسرائيل" فيما يتعلق بمستوى دقتها، تمهيداً لاعتمادها وجلب كميات كبيرة منها.

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