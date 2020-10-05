قوات الاحتلال تستولي على جرافة بالأغوار الوسطى

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جرافة أثناء عملها في فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال استولى على جرافة تعود للمواطن حسن أبو دحيلة، أثناء عملها في بركة مياه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).