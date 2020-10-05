قوات الاحتلال تستولي على جرافة بالأغوار الوسطى
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جرافة أثناء عملها في فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال استولى على جرافة تعود للمواطن حسن أبو دحيلة، أثناء عملها في بركة مياه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على جرافة أثناء عملها في فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال استولى على جرافة تعود للمواطن حسن أبو دحيلة، أثناء عملها في بركة مياه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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