صور.. "عميد المعاهد الأزهرية" يتسلم شهادات الثانوية الأزهرية من مشيخة الأزهر الشريف











رام الله - دنيا الوطنتسلم عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، صباح اليوم الاثنين، شهادات الثانوية الأزهرية لعام (2020- 2019) من معبر رفح البري.وكان في استقبال الدكتور النجار في المعبر، ناجي صيام مدير معبر رفح البري، والمقدم الحقوقي أيمن محمود الزيني "أبو زكريا" مدير وحدة العلاقات العامة في هيئة المعابر والحدود، والرائد رامي قنن مدير العلاقات العامة والإعلام بمعبر رفح .وقد جرى تعقيم الشهادات القادمة من مشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، وتجهيزها من قبل المعبر حفاظا على السلامة الصحية.بدوره شكر النجار إدارة معبر رفح البري على حسن الاستقبال، والتعاون المستمر من أجل الحفاظ على مصلحة أبنائنا الطلبة في المعاهد الأزهرية في فلسطين.