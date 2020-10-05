مجدلاني: نثمن جهود تركيا بتوفير الأجواء للحوار الفلسطيني ودعمها المستمر لمدينة القدس





وأشار لسياسة تركيا تجاه الاماكن الدينية المقدسة، أن بلاده مع القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .



كما أكد على استنمرار بذل تركيا الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتسهيل الحوار الفلسطيني الفلسطيني حتى تحقيق اهدافه .



وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، على اهمية ودور تركيا في دعم القضية الفلسطينية،وتحديدا مدينة القدس ،بدعم مؤسساتها وتعزيز صمود المواطن المقدسي في مدينته في وجه حملة التهويد والاسرلة .وأضاف خلال لقائه اليوم الاثنين بمكتبه بمدينة رام الله، مع القنصل التركي العام أحمد رضا ديمير، أن ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة منظمة ومدروسة من قبل حكومة الاحتلال لتغيير طابعها الديمغرافي والتضييق على السكان والاستيطان، والاقتحامات المتتالية لمسجد الاقصى، يأتي في اطار سياسة التهويد وخنق المدينة وتحويلها لثكنة عسكرية، بدعم من ادارة ترامب.كما ثمن مجدلاني الجهود الي بذلها الرئيس التركي والحكومة التركية من توفير الاجواء والمناخ للحوار الفلسطيني الفلسطيني، هذا الحوار الذي سيتم البناء عليه فلسطينيا نحو الذهاب للانتخابات، كمدخل لانهاء الانقسام والشراكة السياسية.الى ذلك بحث اللقاء العلاقة الثنائية بين دولة فلسطين وتركيا، وتعزيزها لما فيه مصلحة الطرفين، واستمرار المشاورات واللقاءات السياسية .ومن جانبه أكد ديمير على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك تجاه مدينة القدس، وأن تركيا حريصة على التواجد بالمدينة ودعم سكانها ، رغم كافة العراقيل التي تحاول منعها من ذلك من قبل حكومة الاحتلال.