شؤون فلسطينية

النائب العام يبحث سبل التعاون المشترك مع سفير هولندا لدى دولة فلسطين

النائب العام يبحث سبل التعاون المشترك مع سفير هولندا لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب مع ممثل مملكة هولندا السفير قيس فانبار سبل التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين خاصة في مجال التدريب والدعم اللوجستي.

جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم في مكتب النائب العام بحضور مساعد النائب العام الأستاذ ياسر حماد والسكرتير أول في السفارة السيدة بيربر فاندير.

وناقش الطرفان خطة المانحين في دعم قطاع العدالة، واحتياجات النيابة العامة في مجال التدريب والدعم اللوجستي والتي تعتبر عامل أساسي في تعزيز وصول المواطنين للعدالة ، بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع للمواطن الفلسطيني.

من جانبه ثمن فانبار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال السنوات الماضية، مؤكداً على استعداد حكومة مملكة هولندا لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة، في سبيل تحقيق خطتها الإستراتيجية.

من جانبه شكر النائب العام الممثلية الهولندية على الدعم المقدمة للنيابة العامة منذ سنوات والذي كان له أثر في تطوير منظومة قطاع العدالة، مثمن دعمهم الأساسي والكبير لبرنامج "سواسية 2" والذي لدينا معه شراكة إستراتيجية، مؤكدا على ضرورة استمراره في مساندة النيابة العامة على تحقيق أهدافها الإستراتجية وخاصة الموارد المالية المحدودة واضطرانا للعمل ضمن موازنة الطوارئ الحكومية.

وأشار إلى النجاح الباهر للممثلية الهولندية من خلال ترأسها لمجموعة المانحين لقطاع العدالة منذ السنوات السابقة قبل أن تتسلمه ممثليه كندا.

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