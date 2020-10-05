شاهد: اشتية يتفقد قيادة الأمن الوطني وهيئة القضاء العسكري









رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتية، اليوم الاثنين قيادة الأمن الوطني برام الله، حيث التقى قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، وقادة المناطق في المحافظات بالإضافة الى مدراء الإدارات في الجهاز.ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس لقوات الأمن الوطني قيادة وضباطا وأفرادا، مثمناً جهودهم على صعيد الحد من انتشار (كورونا)، بالإضافة الى جهودهم المبذولة في توفير الامن والأمان للمواطنين.واطلع اشتية على اهم احتياجات الأمن الوطني، بالإضافة الى انشطتهم وتواصلهم على الصعيد المجتمعي، ودورهم في تعزيز صمود المواطنين.الى ذلك، قام رئيس الوزراء بزيارة الى مقر هيئة القضاء العسكري، حيث التقى رئيس الهيئة اللواء إسماعيل فراج، واطلع على عمل الهيئة خاصة في ظل جائحة (كورونا).وأشاد اشتية بالجهود التي تبذلها هيئة القضاء العسكري وطواقمها في سياق تحقيق العدل والأمن الاجتماعي، والحفاظ على الضبط والربط العسكري في المؤسسة الأمنية الفلسطينية.