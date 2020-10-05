معروف: سيلمس المواطن بغزة الكثير من جوانب التخفيف خلال الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف: إنه "سيلمس المواطن الكثير من جوانب التخفيف خلال الأيام المقبلة وعودة أنماط الحياة في العديد من القطاعات بشكل شبه اعتيادي، وفق ضوابط السلامة والوقاية التي باتت معروفة للجميع".



وشدد معروف وفق وكالة (الرأي) على وجود توجه تدريجي حذر في قطاع غزة تجاه فتح بعض مجالات الحياة، واستمرار عمل بعض القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، وهناك بعض الإجراءات التي تمت من خلال التخفيف من إجراءات الحالة العامة التي كانت سائدة في الفترة الماضية.



وجدد معروف تأكيده على وجود تقييم دائم ومستمر وحثيث على مدى التزام المواطنين والمنشآت والمرافق التي يجري السماح لها بالعمل، مضيفًا "إننا لا نستطيع ان نُبقي المجتمع في حالة إغلاق كامل لفترات طويلة".



وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على تحديث المناطق، لافتاً إلى أنه تم تقسيم قطاع غزة إلى أكثر من 250 مربع سكني، حيث سيتم التعامل في أضيق الحدود الجغرافية فيما يخص البؤر المكتشفة للعدوى بحيث لا تعطل بقية مناحي الحياة في المحافظة.



وأضاف معروف "ستبدأ المرحلة الأولى للعودة الآمنة يوم السبت القادم لطلاب الثانوية العامة، وسيتم تقييم الأمور بشكل مباشر لفترة زمنية قد تمتد من أسبوع إلى أسبوعين".



وتابع "حال سارت الأمور بشكل ملتزم يضمن عدم انتقال العدوى داخل المدارس، فإنه يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة الآمنة والتي تشمل الصفوف من الصف السابع إلى الحادي عشر".



وألمح معروف لوجود رؤية تم وضعها من قبل وزارة التربية والتعليم تم المصادقة عليها مرتبطة بتصور العودة الآمنة وفق إجراءات وضوابط السلامة التي تتابعه وزارة التربية والتعليم.



ولفت أيضًا إلى وجود مساعي حقيقية لإمكانية فتح معبر رفح بشكل يناسب إمكانات وظروف الجانبين الفلسطيني والمصري، مؤكدًا أنه تم حل مشكلة العالقين في الخارج بشكل كبير ولم يتبقى سوى عدد محدود جداً في الخارج.