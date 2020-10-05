أبو نعيم: تم تخفيف بعض القيود على حركة المواطنين في المحافظات منذ صباح اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة: إن تخفيف بعض الإجراءات والقيود على حركة المواطنين في المحافظات والمناطق، منذ صبيحة اليوم الإثنين، مضيفاً أنه تم تخفيف أعداد الحواجز الشرطية والأمنية.



وأضاف أبو نعيم: "مستمرون في سياسة التخفيف التدريجي للإجراءات المفروضة عن القطاعات والمنشآت، وكل ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين وأصحاب المنشآت باحتياطات السلامة"، متابعًا: "قد تتم العودة لإجراءات التشديد وتقييد الحركة في بعض المناطق في حال ارتفاع معدل الإصابات فيها".



وأكد أن حظر التجوال في ساعات المساء، سيستمر خلال الفترة القادمة، آملاً من جميع المواطنين اقتصار الحركة والتجوال على أضيق إطار، وفي حال الاضطرار.



وختم أبو نعيم، حديثه، بالقول: "يجري العمل لفتح المعبر مجدداً من أجل تمكين المواطنين من السفر وتسهيل وصول العالقين".