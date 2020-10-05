شؤون فلسطينية

عريقات: نحذر الدول العظمى من مخالفة القانون الدولي

عريقات: نحذر الدول العظمى من مخالفة القانون الدولي
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن مخالفة الدول العظمى للقانون الدولي كما تفعل ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب، تعتبر الخطر الحقيقي على الامن والاستقرار في العالم.

وقال عريقات خلال لقائه سفير الصين لدى دولة فلسطين قوة وي، إن ما تقوم به ادارة ترمب تجاه سلطة الاحتلال الاسرائيلي من محاولات لشرعنة الاستيطان والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الارض واعتماد مواقف اسرائيل كاملة، ادى الى تدمير اي امكانية لصناعة السلام الدائم والشامل والعادل استنادا للقانون الدولي والشرعية، وما الدول التي ترضخ لهذه الاملاءات والسياسات التي تحاول ادارة ترمب تكريسها وفرضها الا جزء من منظومة مخالفة القانون الدولي، ومكافأة سلطة الاحتلال "إسرائيل".

وأكد أن محاولات القفز والالتفاف والدوران حول اساس الصراع المتمثل في الاحتلال والضم والاستيطان من خلال التطبيع مع دول عربية، والضغط على الدول لنقل سفاراتها الى القدس، او شرعنة الاستيطان والضم، وربط ذلك بالمصالح والمخاطر التي تحددها الدول، لن يؤدي الى حل الصراع وان انكار الحقائق لا ينقض وجودها.

وثمن عريقات مواقف جمهورية الصين الشعبية المبدئية المرتكزة للقانون الدولي والشرعية الدولية والثابتة على وجوب انهاء الاحتلال وتحقيق مبدأ الدولتين، على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على اساس القانون الدولي.

من جانبه، اكد السفير الصيني التزام بلاده التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كما اكد دعم بلاده التام لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتحقيق الشراكة السياسية وفقا للمصالح التي تحددها فلسطين.

أخبار ذات صلة

اللجنة الحركية للوزارات تختتم المرحلة الأولى من برنامج &#34;تعبئة وفكر&#34;

اللجنة الحركية للوزارات تختتم المرحلة الأولى من برنامج "تعبئة وفكر"

مركز فلسطين: 30 ألف حالة اعتقال منذ هبة القدس أكتوبر 2015

مركز فلسطين: 30 ألف حالة اعتقال منذ هبة القدس أكتوبر 2015

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة تقوع الأساسية المختلطة في بيت لحم

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة تقوع الأساسية المختلطة في بيت لحم

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

المالية بغزة تُطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل

المالية بغزة تُطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل

الأوقاف بغزة: سيُغلق أي مسجد لا يلتزم المصلون بالقيود الوقائية فيه

الأوقاف بغزة: سيُغلق أي مسجد لا يلتزم المصلون بالقيود الوقائية فيه

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء &#34;5400&#34; وحدة استيطانية استعمارية جديدة

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء "5400" وحدة استيطانية استعمارية جديدة

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و(491) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و(491) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اللجنة الحركية للوزارات تختتم المرحلة الأولى من برنامج &#34;تعبئة وفكر&#34;

اللجنة الحركية للوزارات تختتم المرحلة الأولى من برنامج "تعبئة وفكر"

مركز فلسطين: 30 ألف حالة اعتقال منذ هبة القدس أكتوبر 2015

مركز فلسطين: 30 ألف حالة اعتقال منذ هبة القدس أكتوبر 2015

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة تقوع الأساسية المختلطة في بيت لحم

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة تقوع الأساسية المختلطة في بيت لحم

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء &#34;5400&#34; وحدة استيطانية استعمارية جديدة

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء "5400" وحدة استيطانية استعمارية جديدة

الخارجية: الاحتلال يكشف عنصريته ضد رمزية شجرة الزيتون

الخارجية: الاحتلال يكشف عنصريته ضد رمزية شجرة الزيتون

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة ومنع رفع الأذان بالإبراهيمي 57 وقتاً

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة ومنع رفع الأذان بالإبراهيمي 57 وقتاً

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

منوعات

شاهد: أحلام تتطوع لتجربة لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: أحلام تتطوع لتجربة لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: كابوس مرعب يطارد منى زكي في عيد ميلادها

شاهد: كابوس مرعب يطارد منى زكي في عيد ميلادها

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع .. تفاصيل مثيرة

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع .. تفاصيل مثيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

صابرين تحتفل بميلادها بـ&#34;أوسكار وتورته 3 أدوار&#34;.. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صابرين تحتفل بميلادها بـ"أوسكار وتورته 3 أدوار".. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: &#34;مش عارفة جايبة الجرأة دي منين&#34;

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين"

يسرا عن حبها الأول:&#34;أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو&#34;

يسرا عن حبها الأول:"أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو"

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: &#34;فرحة حياتي&#34;

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: "فرحة حياتي"

عربي

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم