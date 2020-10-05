شؤون فلسطينية

المالية بغزة تُطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل

المالية بغزة تُطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة المالية، بغزة، خدمة جديدة لطلب خلو الطرف إلكترونياً، لضريبة الدخل من خلال موقع الوزارة، وذلك في إطار حوسبة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، وتخفيفاً عن المواطنين والمكلفين، في ظل إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا).

وبينت الوزارة، أن آلية إصدار خلو طرف إلكتروني يتم من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة، ثم إضافة طلب لإصدار خلو طرف من ضريبة الدخل، ويستطيع المواطن والمكلف متابعة حالة الطلب من خلال الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الضريبة وفق (الرأي) الحكومية.

وذكرت الوزارة، أن المواطن والمكلف، يمكنه تزويد الجهات الحكومية، برقم خلو الطرف وعرض بياناته، مشيرة إلى أن الخدمة الإلكترونية الجديدة، يستطيع من خلالها المكلف تسهيل عمله في المعابر الحدودية، والجهات الحكومية، دون الحاجة للحضور لمكاتب الضريبة بصفة شخصية، ما يضمن السرعة في تنفيذ المعاملات، ووقاية من تفشي فيروس (كورونا).

وفي نفس السياق، أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن إطلاق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، تعمل وفق خطة منظمة لمواجهة جائحة (كورونا)، وسخرت كافة إمكانياتها ومقدراتها لحماية المواطنين من أية مخاطر.

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