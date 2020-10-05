الأوقاف بغزة: سيُغلق أي مسجد لا يلتزم المصلون بالقيود الوقائية فيه

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن قرار فتح المساجد في محافظات رفح وخانيونس والوسطى بقطاع غزة، يخضع للتقييم المستمر، وإن ديمومته متعلقة بالتزام المصلين بالقيود الوقائية، مشددة على أن أيَّ مسجد لا يلتزم المصلون فيه، سيتم إغلاقه.





وقالت الأوقاف في بيان صحفي: "إنَّ قرار فتح المساجد، يتعلق بتطور الحالة الوبائية، فيكون الفتح بحالة انحسار، والإغلاق بحالة انتشار".





وأضافت: "نؤكد على أئمة المساجد، واللجان المشرفة على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والتعامل بجدية عالية، ومتابعة أي تجاوزات أولاً بأول، وخاصة فيما يتعلق بالتباعد، ولبس الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة".





وأكدت الوزارة، أن رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة قائمة للجميع، ويمكن للإنسان أن يُقيم الجماعة مع أهل بيته، وخاصة إذا كان المسجد لا يتسع لجميع المصلين.





وقال: "الأمر أكد وألزم بحق كبار السن والمرضى، فذهابهم للمسجد مع المرض فيه مخالفة للموقف الشرعي الذي عليه السادة العلماء، وفيه استهتار بالآخرين، وتعريض النفس للخطر، ونخشى عليه الوقوع في الإثم".





وشددت الوزارة على ضرورة تقليل مدة الاختلاط، والمكوث في المسجد قدر الاستطاعة، من خلال الحضور قبيل إقامة الصلاة، وأداء السنن والنوافل في البيت.





وطالبت أئمة المساجد والمؤذنين بتقصير مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، وتجنب الإطالة في الصلوات خاصة الجهرية، وكذلك خطبة الجمعة.





ونوهت الأوقاف إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص، هو الوسيلة من أجل حفظ نعمة العودة إلى بيوت الله، فهي هبة الرحمن، تستلزم شكر المنّان، والشكر هنا بأن نكون للالتزام عنوان.





وقالت الأوقاف: "ونحن نُعيد فتح بعض مساجدنا اليوم، نستحضر الصورة النموذجية التي قدمها المصلون في المرحلة الأولى من مواجهة وباء (كورونا)، هذه الصورة التي كانت حافزًا على اتخاذ قرار إعادة فتح المساجد في هذه المرحلة.





وتابعت: "ونعتقد أن الصورة ذاتها، ستتكرر، ولكن بشكل أجمل وأبهى، لنقدم للدنيا النموذج الحضاري الملتزم المحافظ".

رام الله - دنيا الوطن