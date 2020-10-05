شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة: سيُغلق أي مسجد لا يلتزم المصلون بالقيود الوقائية فيه

الأوقاف بغزة: سيُغلق أي مسجد لا يلتزم المصلون بالقيود الوقائية فيه
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن قرار فتح المساجد في محافظات رفح وخانيونس والوسطى بقطاع غزة، يخضع للتقييم المستمر، وإن ديمومته متعلقة بالتزام المصلين بالقيود الوقائية، مشددة على أن أيَّ مسجد لا يلتزم المصلون فيه، سيتم إغلاقه.

وقالت الأوقاف في بيان صحفي: "إنَّ قرار فتح المساجد، يتعلق بتطور الحالة الوبائية، فيكون الفتح بحالة انحسار، والإغلاق بحالة انتشار".

وأضافت: "نؤكد على أئمة المساجد، واللجان المشرفة على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والتعامل بجدية عالية، ومتابعة أي تجاوزات أولاً بأول، وخاصة فيما يتعلق بالتباعد، ولبس الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة".

وأكدت الوزارة، أن رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة قائمة للجميع، ويمكن للإنسان أن يُقيم الجماعة مع أهل بيته، وخاصة إذا كان المسجد لا يتسع لجميع المصلين.

وقال: "الأمر أكد وألزم بحق كبار السن والمرضى، فذهابهم للمسجد مع المرض فيه مخالفة للموقف الشرعي الذي عليه السادة العلماء، وفيه استهتار بالآخرين، وتعريض النفس للخطر، ونخشى عليه الوقوع في الإثم".

وشددت الوزارة على ضرورة تقليل مدة الاختلاط، والمكوث في المسجد قدر الاستطاعة، من خلال الحضور قبيل إقامة الصلاة، وأداء السنن والنوافل في البيت.

وطالبت أئمة المساجد والمؤذنين بتقصير مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، وتجنب الإطالة في الصلوات خاصة الجهرية، وكذلك خطبة الجمعة.

ونوهت الأوقاف إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص، هو الوسيلة من أجل حفظ نعمة العودة إلى بيوت الله، فهي هبة الرحمن، تستلزم شكر المنّان، والشكر هنا بأن نكون للالتزام عنوان.

وقالت الأوقاف: "ونحن نُعيد فتح بعض مساجدنا اليوم، نستحضر الصورة النموذجية التي قدمها المصلون في المرحلة الأولى من مواجهة وباء (كورونا)، هذه الصورة التي كانت حافزًا على اتخاذ قرار إعادة فتح المساجد في هذه المرحلة.

وتابعت: "ونعتقد أن الصورة ذاتها، ستتكرر، ولكن بشكل أجمل وأبهى، لنقدم للدنيا النموذج الحضاري الملتزم المحافظ".

أخبار ذات صلة

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

المالية بغزة تُطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل

المالية بغزة تُطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء &#34;5400&#34; وحدة استيطانية استعمارية جديدة

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء "5400" وحدة استيطانية استعمارية جديدة

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و(491) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و(491) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الخارجية: الاحتلال يكشف عنصريته ضد رمزية شجرة الزيتون

الخارجية: الاحتلال يكشف عنصريته ضد رمزية شجرة الزيتون

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة ومنع رفع الأذان بالإبراهيمي 57 وقتاً

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة ومنع رفع الأذان بالإبراهيمي 57 وقتاً

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

الديمقراطية: اللحظة الراهنة تتطلب الإسراع بتنفيذ ما توافق عليه اجتماع الأمناء العامين

الديمقراطية: اللحظة الراهنة تتطلب الإسراع بتنفيذ ما توافق عليه اجتماع الأمناء العامين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع (الكانتينا)

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء &#34;5400&#34; وحدة استيطانية استعمارية جديدة

رأفت يُدين مصادقة الاحتلال على بناء "5400" وحدة استيطانية استعمارية جديدة

الخارجية: الاحتلال يكشف عنصريته ضد رمزية شجرة الزيتون

الخارجية: الاحتلال يكشف عنصريته ضد رمزية شجرة الزيتون

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة ومنع رفع الأذان بالإبراهيمي 57 وقتاً

الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 24 مرة ومنع رفع الأذان بالإبراهيمي 57 وقتاً

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

الديمقراطية: اللحظة الراهنة تتطلب الإسراع بتنفيذ ما توافق عليه اجتماع الأمناء العامين

الديمقراطية: اللحظة الراهنة تتطلب الإسراع بتنفيذ ما توافق عليه اجتماع الأمناء العامين

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

منوعات

شاهد: أحلام تتطوع لتجربة لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: أحلام تتطوع لتجربة لقاح مضاد لفيروس (كورونا)

شاهد: كابوس مرعب يطارد منى زكي في عيد ميلادها

شاهد: كابوس مرعب يطارد منى زكي في عيد ميلادها

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع .. تفاصيل مثيرة

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع .. تفاصيل مثيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

صابرين تحتفل بميلادها بـ&#34;أوسكار وتورته 3 أدوار&#34;.. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صابرين تحتفل بميلادها بـ"أوسكار وتورته 3 أدوار".. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: &#34;مش عارفة جايبة الجرأة دي منين&#34;

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين"

يسرا عن حبها الأول:&#34;أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو&#34;

يسرا عن حبها الأول:"أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو"

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: &#34;فرحة حياتي&#34;

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: "فرحة حياتي"

عربي

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم