شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و(491) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 11 حالة وفاة و(491) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة بالتقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة القدس، و8 حالات في الضفة الغربية، وحالة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 419 حالة في المحافظات الشمالية، و65 حالة في المحافظات الجنوبية، و108 حالات في مدينة القدس.

وأضافت، أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (87)، محافظة نابلس (33)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (26)، طوباس (2)، أريحا والأغوار (35)، سلفيت (3)، طولكرم (98)، قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (62).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (117)، محافظة جنين (19)، طولكرم (59)، أريحا والأغوار (10)،  طوباس (5)، محافظة سلفيت (9)، قلقيلية (22)، بيت لحم (70)،  نابلس (108)، قطاع غزة (65)، مدينة القدس (108).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 47 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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