الخارجية: الاحتلال يكشف عنصريته ضد رمزية شجرة الزيتون





وفي سياق هذه الاعتداءات، أقدم المستوطنون المسلحون على جريمة جديدة، باستهدفت أشجار الزيتون في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، كما حصل في قرية حوسان جنوب بيت لحم وبلدة كفر الديك، وسط الضفة الغربية، ومناطق جنوب غرب نابلس وغيرها.





وتؤكد الوزارة، أن حرب الاحتلال ومستوطنيه على أشجار الزيتون، تندرج في إطار تنفيذ الاحتلال لمشروعه الاستعماري التوسعي، الهادف إلى سرقة المزيد من أرض دولة فلسطين، وإرهاب المواطنين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تمهيداً لضمها إلى المستوطنات المجاورة.

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الأرض الفلسطينية، وأحد أهم رموزها، التي تتمثل في شجرة الزيتون، فإنها ترى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل تلك الجرائم.وقالت الخارجية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مع بداية كل موسم قطف الزيتون، تتكرر اعتداءات عصابات الاحتلال على أشجار الزيتون والمواطنين الفلسطينيين، بإسناد وحماية قوات الاحتلال، بهدف ضرب الموسم الذي يشكل ركيزة مهمة في اقتصاديات المواطن الفلسطيني، وصموده على أرضه.