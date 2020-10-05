شؤون فلسطينية

بلدية غزة: سنقسم مدينة غزة لأربع مناطق للسيطرة عليها خلال فصل الشتاء

بلدية غزة: سنقسم مدينة غزة لأربع مناطق للسيطرة عليها خلال فصل الشتاء
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد رمزي أهل، مدير عام المياه والصرف في بلدية غزة، أن البلدة في كل موسم شتاء، تضع على رأس أولوياتها، وضع خطة طوارئ لفصل الشتاء، وقد تم تجهيزها فعلاً، من خلال تقسيم المناطق في مدينة غزة إلى أربع مناطق، ليتم السيطرة على كل منطقة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن كل منطقة على رأسها مهندس، وفريق متابعة.

وأوضح أهل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن بلدية غزة، تقوم الآن بتنظيف جميع مصافي ومصارف المياه، والبالغ عددها 4500 مصرف، وخصوصاً التي تقع في المناطق الساخنة والحساسة.

وأشار إلى أنه تم تنظيف برك تجميع مياه الأمطار المنتشرة في مدينة غزة، والبالغ عدها أربع برك، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه تم تجهيزها بشكل كامل للأمطار، موضحاً أنه في السنوات الماضية عمدت بلدية غزة إلى زيادة برك الأمطار، وبأحجام مختلفة.

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