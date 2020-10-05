شؤون فلسطينية

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)
رام الله - دنيا الوطن
يواصل فريق جامعة الأزهر- غزة "الياقوت الأبيض" نجاحاته؛ بالبقاء ضمن أفضل 22 فريقاً، تأهلوا لخوض التصفيات ما قبل النهائية للفوز بجائزة (هالت برايز) العالمية، ومن المتوقع أن يخوض الفريق التصفيات، ما قبل النهائية في بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم اختيار أفضل ستة مشاريع؛ لتشارك بالتصفيات النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهدف متابعة هذا الإنجاز المهم؛ استقبل الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس الجامعة، بمكتبه صباح اليوم، أعضاء الفريق، بحضور الدكتور عبد ربه العنزي، عميد شؤون الطلبة، حيث أطلع الفريق رئيس الجامعة، على النجاحات التي تم تحقيقها والاستعدادات اللازمة للمرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، عبر التيان، عن اعتزازه وفخره بهذا الفريق الذي لا يمثل جامعة الأزهر- غزة فقط؛ بل يمثل فلسطين كلها في مسابقة تعتبر من أهم المسابقات العالمية، مؤكداً مجدداً استعداد إدارة الجامعة لتقديم كل مساعدة ممكنة للفريق، وقدم لهم مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة في كيفية إعداد وتقديم عرضهم للمشروع مع ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة.

من جانبه، أشاد العنزي بفريق "الياقوت الأبيض" وبفكرة المشروع، مؤكداً أن وصول فريق الجامعة للتصفيات ما قبل النهائية، هو إنجاز غاية في الأهمية، فتأهل فريق جامعة الأزهر-غزة من بين 1500 جامعة من دول العالم، شاركت في المسابقة؛ هو التعبير العملي عن جودة التعليم بالجامعة؛ وعن تميز وتفوق الإنسان الفلسطيني، برغم ما يعانيه من ظروف قاسية، تحت ظل الاحتلال والحصار.

كما أعرب أعضاء الفريق عن امتنانهم لإدارة الجامعة، لما تقدمه لهم من تسهيلات ومساندة وإرشادات، مؤكدين أنهم سيخوضون غمار المسابقة بكل ثقة، نحو الفوز بالجائزة- بإذن الله.

الجدير بالذكر، أن فكرة مشروع "الياقوت الأبيض"؛ قائمة على أساس إمكانية تصنيع مواد بلاستيكية صديقة للبيئة، وتتحول إلى نبات عند زراعتها بعد الاستخدام.

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