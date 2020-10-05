إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

أصدر الباحث: حازم زكي البكري، كتاباً حول تاريخ دور السينما في فلسطين، منذ العهد العُثماني.





رام الله - دنيا الوطنويعد الكتاب، وهو أول عمل من نوعه على مستوى فلسطن والعالم وموسوعة مصغرة في موضوعه، وفيه عدة بيانات وأسماء دور السينما في فلسطين التي استطاع الباحث رصدها بجهده الخاص.وسجل الكتاب بيانات عن أكثر من 170 دار عرض سينمائي متخصصة، ودور عرض أو موسمية كانت بفلسطين.وأورد الكاتب بينات لمعظم دور السينما، مثل أسماء دور السينما، وأسمائها التي استحدثها الاحتلال بعد النكبة، بالإضافة لتاريخ إنشائها وافتتاحها، وتواريخ إغلاقها، بالإضافة للأماكن التي هجرت، وأغلقت بسبب النكبة.