الشرطة تقبض على مطلوب بقضايا إطلاق نار في الخليل

قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على شخص مطلوب بقضايا إطلاق نار خلال مشاجرات في مدينة الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة، حول وجود شخص مطلوب بقضايا إطلاق نار ومتواجد داخل أحد المنازل في مدينة الخليل.





على الفور تحصلت الشرطة على إذن تفتيش من النيابة العامة، لتفتيش المنزل المذكور، وتم القبض على هذا الشخص وضبط السلاح الناري المستخدم، علماً بأنه كان قد قام بإطلاق النار بأكثر من مشاجرة، وقعت في المدينة.





وأكدت الشرطة، توقيفه وعرضه على النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن