شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن العودة التدريجية للمدارس

التعليم بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن العودة التدريجية للمدارس
رام الله - دنيا الوطن
أكّد وكيل وزارة التربية والتعليم، زياد ثابت، اليوم الاثنين، على أنّ عودة طلبة الثانوية العامة التوجيهي، سيكون السبت الموافق 10/10/2020.

وأضاف ثابت في تصريحات صحفية، بدأنا بالمرحلة الأولى وسيجري تقييمها، وفي حال سارت الأمور كما يرام؛ سنبدأ في المرحلة الثانية، التي تشمل عودة الطلاب من الصف السابع حتى الحادي عشر، وسيجري تقييمها لمدّة أسبوع".

وتابع: "وفي حال سارت الأمور كما هو مخطط؛ سنبدأ المرحلة الثالثة المتمثلة في عودة طلاب المرحلة الابتدائية".

وأشار إلى قرار توقيف كافة الانشطة الجماعية في داخل المدارس والاقتصار على الأنشطة الإلكترونية، والتقليل من الاختبارات اليومية في حال تمت العودة للمدارس.

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