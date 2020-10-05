شؤون فلسطينية

الصالحي: اجتماع الأمناء سيُقر آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل

الصالحي: اجتماع الأمناء سيُقر آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب (الشعب) بسام الصالحي: إن الاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيُقر آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بين جميع الفصائل، وخاصة إجراء الانتخابات، وإتمام الشراكة الوطنية، وتعزيز المقاومة الشعبية.

وأشار الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى أنه جرى الاطلاع على مجريات التفاهمات بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً على أهمية تحقيق إنجاز مهم في التوافق على إجراء الانتخابات العامة تشريعية، ورئاسية، والمجلس الوطني.

وأضاف الصالحي، أن الانتخابات، يجب أن يكون لها أفق سياسي للخروج من دائرة أوسلو، واحترام نتائج الانتخابات التي يجب أن تحتكم إلى قرارات المجلس المركزي، بإنهاء العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

شاهد: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة

شاهد: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة

الشرطة تقبض على مطلوب بقضايا إطلاق نار في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب بقضايا إطلاق نار في الخليل

التعليم بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن العودة التدريجية للمدارس

التعليم بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن العودة التدريجية للمدارس

قيادي في (حماس): ترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلة منظمة التحرير

قيادي في (حماس): ترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلة منظمة التحرير

التنمية: إعادة 200 أسرة لبرنامج المساعدات النقدية بغزة

التنمية: إعادة 200 أسرة لبرنامج المساعدات النقدية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

فريق جامعة الأزهر ضمن أفضل 22 منافساً على مستوى العالم بمسابقة (هالت برايز)

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

الشرطة تقبض على مطلوب بقضايا إطلاق نار في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب بقضايا إطلاق نار في الخليل

تيسير خالد يدعو الحكومة لتوفير الحماية للمزارعين في موسم قطاف الزيتون

تيسير خالد يدعو الحكومة لتوفير الحماية للمزارعين في موسم قطاف الزيتون

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الفارسية بالأغوار الشمالية

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الفارسية بالأغوار الشمالية

يديعوت: الموافقة على بناء (5000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة

يديعوت: الموافقة على بناء (5000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

منوعات

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

صابرين تحتفل بميلادها بـ&#34;أوسكار وتورته 3 أدوار&#34;.. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صابرين تحتفل بميلادها بـ"أوسكار وتورته 3 أدوار".. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: &#34;مش عارفة جايبة الجرأة دي منين&#34;

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين"

يسرا عن حبها الأول:&#34;أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو&#34;

يسرا عن حبها الأول:"أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو"

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: &#34;فرحة حياتي&#34;

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: "فرحة حياتي"

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل &#34;ما هذا؟&#34;

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل "ما هذا؟"

عربي

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم