الصالحي: اجتماع الأمناء سيُقر آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين جميع الفصائل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحزب (الشعب) بسام الصالحي: إن الاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيُقر آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بين جميع الفصائل، وخاصة إجراء الانتخابات، وإتمام الشراكة الوطنية، وتعزيز المقاومة الشعبية.



وأشار الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، إلى أنه جرى الاطلاع على مجريات التفاهمات بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً على أهمية تحقيق إنجاز مهم في التوافق على إجراء الانتخابات العامة تشريعية، ورئاسية، والمجلس الوطني.



وأضاف الصالحي، أن الانتخابات، يجب أن يكون لها أفق سياسي للخروج من دائرة أوسلو، واحترام نتائج الانتخابات التي يجب أن تحتكم إلى قرارات المجلس المركزي، بإنهاء العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.