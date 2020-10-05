أمير الكويت الجديد يؤكد استمرار بلاده بدعم القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير فلسطين لدى دولة الكويت، رامي طهبوب، أن زيارة الوفد الفلسطيني، برئاسة رئيس الوزراء، د محمد اشتية، جاءت للتأكيد على دعم ووقوف دولة فلسطين إلى جانب دولة الكويت في مصابها الجلل.



وأضاف طهبوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأثنين، أن الوفد، أبلغ القيادة الكويتية، أن فلسطين لن تنسى مواقف الكويت الداعمة لشعبنا، ومآثر الفقيد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأضاف طهبوب أن الأمير نواف الأحمد، أكد استمرار بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وأن الكويت على موقفها التاريخي والراسخ، والمؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وأنه سيواصل نهج االفقيد جابر الصباح.



وكان رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وصل العاصمة الكويتية أمس، لتقديم واجب العزاء، باسم الرئيس محمود عباس، للشيخ نواف الأحمد الصباح، برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.