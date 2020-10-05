هذه الملفات التي سيبحثها وفد حركة فتح مع الفصائل في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض العلاقات الخارجية، سمير الرفاعي: إن لقاءات الفصائل الفلسطينية في سورية، ستبحث الوضع السياسي، وإنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى نتائج حوارات اسطنبول بين حركتي فتح وحماس.



وأضاف الرفاعي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن اجتماعات الفصائل في سورية، ستكون كلاً على حدة، وسيكون على جدول الأعمال لقاء مع المسؤولين السوريين؛ للبحث في القضية الفلسطينية، والتحديات، وجهود إنهاء الانقسام.