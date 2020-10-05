مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الفارسية بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل مستوطنون، اليوم الاثنين، تسييج أراضٍ في الفارسية بالأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين، يواصلون تسييج المزيد من الأراضي، التي استولوا عليها، في الفارسية، كما مدوا خراطيم مياه لري الزيتون المزروع في المنطقة.



يذكر، أن المستوطنين، وضعوا منذ أكثر من شهرين، معرشاً في المنطقة، وزرعوا الزيتون، ثم شرعوا لاحقاً بتسييج الأراضي المحيطة بهم، على مقربة من خيام المواطنين.