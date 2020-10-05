يديعوت: الموافقة على بناء (5000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن المستوى السياسي الإسرائيلي، أعطى موافقته أخيراً على السماح ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بعدة مستوطنات في الضفة الغربية.





وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن الموافقة جاءت لبناء ما بين 4000- 5000 وحدة استيطانية، موزعة على عدة مستوطنات من بينها (عيليه، نوكديم، معاليه مخماس، فدوئيل، ياكير).





وأكدت، أنّه سيتم بناء أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة (بيتار عيليت) القريبة من مدينة القدس، فيما من المتوقع، أن تجتمع ما تسمى باللجنة العليا للبناء، التابعة للإدارة المدنية، الاثنين المقبل؛ للمصادقة الرسمية على قرار البناء.





وأشارت، إلى أنّ الموافقة، ستأتي في أعقاب ضغوطات كبيرة مارسها المستوطنون على حكومة نتنياهو، متهمين إياها بتجميد صامت للبناء في المستوطنات منذ 7 أشهر، سعياً لعدم عرقلة الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين.

رام الله - دنيا الوطن