عربي

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاثنين، بأن صاروخي كاتيوشا، أطلقتهما "مجاميع إرهابية" سقطا في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، فجر اليوم، دون حدوث خسائر بشرية.

وقالت الخلية، إن "المجاميع الإجرامية الإرهابية، عاودت مرة أخرى، استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي، يوم 28 أيلول/سبتمبر، ذهب ضحيته ستة من النساء والأطفال الأبرياء، أقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام/ حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية"، وفق (السومرية).

وأضافت الخلية، أن "الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب مكتب الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى حرق عجلة مدنية، تعود لأحد المواطنين، ولم تحدث أية خسائر بشرية".

أخبار ذات صلة

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

سفير سلطنة عُمان يُسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري

سفير سلطنة عُمان يُسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري

السعودية تُحقق بانتهاك سرية بيانات المعلمات بسبب &#34;التعليم عن بعد&#34;

السعودية تُحقق بانتهاك سرية بيانات المعلمات بسبب "التعليم عن بعد"

شاهد: أبو الغيط يكشف &#34;الاسم الحركي&#34; للرئيس السادات إبان حرب أكتوبر

شاهد: أبو الغيط يكشف "الاسم الحركي" للرئيس السادات إبان حرب أكتوبر

شاهد: غانتس يجتمع بصحفيين من الخليج ويشيد بأمراء السعودية وأبوظبي

شاهد: غانتس يجتمع بصحفيين من الخليج ويشيد بأمراء السعودية وأبوظبي

شاهد: أمير سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية

شاهد: أمير سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

الأوقاف بغزة: 296 طالبًا وطالبةً أتموا اختبارات حفظ القرآن خلال جائحة (كورونا)

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

إصدار أول كتاب حول تاريخ دور السينما في فلسطين منذ العهد العُثماني

الشرطة تقبض على مطلوب بقضايا إطلاق نار في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب بقضايا إطلاق نار في الخليل

تيسير خالد يدعو الحكومة لتوفير الحماية للمزارعين في موسم قطاف الزيتون

تيسير خالد يدعو الحكومة لتوفير الحماية للمزارعين في موسم قطاف الزيتون

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الفارسية بالأغوار الشمالية

مستوطنون يواصلون تسييج أراضٍ في الفارسية بالأغوار الشمالية

يديعوت: الموافقة على بناء (5000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة

يديعوت: الموافقة على بناء (5000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون

النيابة العامة تحقق في (693) قضية وتوقف (88) متهماً بغزة

النيابة العامة تحقق في (693) قضية وتوقف (88) متهماً بغزة

منوعات

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

صور: ميس حمدان بنيولوك جديد.. فستان مكشوف وملامح متغيرة

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

شاهد بالفيديو والصور: عمرو دياب يقابل خطيبته الأولى بحضور دينا الشربيني

صابرين تحتفل بميلادها بـ&#34;أوسكار وتورته 3 أدوار&#34;.. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صابرين تحتفل بميلادها بـ"أوسكار وتورته 3 أدوار".. ومتابع: قلبت على حسين فهمي

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: &#34;مش عارفة جايبة الجرأة دي منين&#34;

صور: إطلاله جديدة لرضوى الشربيني: "مش عارفة جايبة الجرأة دي منين"

يسرا عن حبها الأول:&#34;أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو&#34;

يسرا عن حبها الأول:"أمي حطتلي روج وقالتلي ترجعي بيه زي ما هو"

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: &#34;فرحة حياتي&#34;

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: "فرحة حياتي"

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل &#34;ما هذا؟&#34;

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل "ما هذا؟"

عربي

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

الجيش العراقي: سقوط صاروخين وسط بغداد ولا إصابات

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم