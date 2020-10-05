النيابة العامة تحقق في (693) قضية وتوقف (88) متهماً بغزة

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى 693 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة، التى يمر بها القطاع .





ووفقاً لموجز أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأحد، في 24 قضية تتعلق بجرائم النشر، وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، وحققت في 3 قضايا، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.





وذكر الموجز، أن النيابة، حققت في 129 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و537 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.





وأفادت النيابة العامة، أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، إلى جانب توقيف 88 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.





وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطن