الأوقاف: ندرس حالياً إعادة النظر بشأن صلاة الجمعة في المساجد بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في رام الله، حسام أبو الرب: إن هناك دراسة تتم حالياً لإعادة النظر في صلاة الجمعة داخل المساجد مع دخول فصل الخريف، وقرب دخول فصل الشتاء.



وأكد في تصريحات صحفية لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الوزارة بصدد إعادة دراسة كل الأماكن المفتوحة للصلاة لاتخاذ الخطوات المناسبة، بما يخدم صحة المواطن، والمحافظة على الصلاة.