قيادي بفتح: وفد من الحركة يصل دمشق اليوم للقاء الفصائل الخمسة

قال رئيس المكتب الإعلامي، بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح) منير الجاغوب، صباح اليوم الاثنين: إنه يصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، وفد من حركة فتح برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، وينضم لهما، عضو اللجنة المركزية، سمير الرفاعي.





وأكد الجاغوب في تصريح مقتضب له، نشره عبر صفحته على (فيسبوك)، أن الزيارة إلى دمشق، ستستغرق يومين، يلتقي خلالها وفد فتح مع الفصائل الفلسطينية الخمسة، المتواجدة في سوريا.





ونوه إلى أن الفصائل هي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية القيادة العامة، منظمة الصاعقة، الجهاد الإسلامي.





رام الله - دنيا الوطن