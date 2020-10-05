مقتل خمسة وإصابة 20 آخرين بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية لغمان بأفغانستان

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية لغمان بشرق أفغانستان، اليوم الاثنين.





وقال متحدث باسم حاكم الولاية: إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السيارة المفخخة، قد تم تفجيرها عن بعد، أو أن الهجوم كان انتحارياً وفق (روسيا اليوم).





وارتفع نسق الهجمات الدموية في الأيام الأخيرة، حيث قُتل 13 شخصاً، وأصيب أكثر من 30 آخرين، السبت الماضي، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، بشرق أفغانستان.









رام الله - دنيا الوطن