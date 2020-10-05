الدفاع المدني ينفذ (179) مهمة بمواجهة فيروس (كورونا) بغزة

نفذت المديرية العامة الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة، 350 مهمة، خاصة بمكافحة جائحة (كورونا)، خلال شهر منذ إعلان أول إصابة بالفيروس داخل المجتمع، بتاريخ 24 آب/ أغسطس الماضي.





وبينت مديرية الدفاع المدني في تقرير أصدرته، أمس الأحد، أن طواقمها، زودت بمياه صالحة للشرب 54 منزلاً يخضع ذووه للحجر الصحي بداخله، وأجرت تعقيماً لـ 95 منشأة، شملت مخازن أدوية، ومستشفيات، وأسواق، ومبانٍ ومناطق سكنية.



