الطب الوقائي بغزة: إتلاف (225) كيلو جرام أغذية وإيقاف أربع منشآت غذائية



وأضافت، أنه وخلال الجولات، أتلفت الفرق 225 كيلوجرام أغذية مختلفة، منتهية الصلاحية، أو يظهر عليها علامات فساد، مؤكدة على استمرار حملاتها ومتابعاتها لإجراءات السلامة في المنشآت الغذائية المختلفة.

رام الله - دنيا الوطننفذت طواقم قسم مراقبة الأغذية- الطب الوقائي، وبالتعاون مع مباحث التموين، أمس الأحد، زيارات تفتيشية لـ 28 منشأة مختلفة، ويأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة صباحاً ومساًء، لفرق التفتيش الصحي في مدينة غزة.وأوضحت فرق التفتيش، أنه تم تسليم 10 إخطارات صحية، كما تم إيقاف أربع منشآت عن العمل، وهي: مطعم ومخبزي صاج ومخزن أغذية.