الاحتلال يؤجل محاكمة الطالب الأسير بشار بدوي للمرة الـ 20

ويتعرض طلاب الجامعات في الضفة الغربية، وتحديداً نشطاء الكتلة الإسلامية، لحملة اعتقالات وملاحقات ممنهجة من الاحتلال؛ حيث اعتقل العشرات منهم في مختلف جامعات الضفة

الغربية.



وبحسب الإحصاءات؛ فقد اعتقل الاحتلال ما يزيد على 52 ناشطاً من الكتلة الإسلامية، منذ مطلع العام الجاري، منهم قيادات بارزة، وقد كان لجامعة بيرزيت، النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات.



ويذكر، أن الأسير بدوي، تنقل عبر عدة سجون ومعتقلات خلال فترة سجنه لدى الاحتلال، وهو طالب في جامعة خضوري فرع العروب، وهو معتقل من تاريخ 2/1/2019م وموقوف من حينها في سجن (نفحة).

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر) أجلت للمرة 20 على التوالي، محاكمة الأسير بشار بدوي من مخيم العروب بالخليل إلى وقت غير محدد.ويشتكي الأسير بدوي من مخيم العروب، من أوجاع حادة في ظهره، نتيجة لما تعرض له من اعتداء وتنكيل خلال استجوابه في مركز تحقيق (عسقلان) قبل أن يتم نقله إلى (عوفر).وكان الأسير، يعاني قبل اعتقاله من كسور في ريش عموده الفقري، وعلى الرغم مما يعانيه الأسير من آلام إلا أن عيادة المعتقل، لم تكترث لحالته، ولم تُقدم له أي علاجاً.