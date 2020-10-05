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فريدمان: فوز بايدن بالرئاسة قد يقوض مكاسبنا في احتواء إيران

فريدمان: فوز بايدن بالرئاسة قد يقوض مكاسبنا في احتواء إيران
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيمثل خطراً حقيقياً على جهود واشنطن و"حلفائها في الخليج وإسرائيل" في مواجهة إيران.

وأكد فريدمان، إن "صفقة إيران" قد تكون القضية الأكثر أهمية في الانتخابات الأمريكية، لأنه "كان جو بايدن جزءاً من إدارة أوباما التي تفاوضت، ونفذت صفقة إيران، وهو أمر يعتقد الرئيس ترامب، وأنا أشاركه وجهة نظره، أنها كانت أسوأ صفقة دولية أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق" وفق موقع (العين الاخباري).

وأضاف "لقد أوجدت (الصفقة) مساراً لإيران لامتلاك سلاح نووي، ولم تفعل شيئا لكبح إيران عن نشاطها الخبيث في دعم الإرهابيين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، ولم تفعل شيئاً لكبح جماحها عن بناء صواريخ باليستية، لذلك نعتقد أننا الآن في مكان جيد للغاية من حيث العقوبات التي فرضناها على إيران، وإذا واصلنا على هذا المسار، نعتقد أنه لن يكون أمام إيران في النهاية خيار سوى إنهاء هذا النشاط الخبيث".

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