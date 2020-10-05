تقرير: الاحتلال هجّر (530) عائلة فلسطينية جراء سياسة الهدم منذ بداية العام

أكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي، هدم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (450) مسكنًا ومنشأة فلسطينية، وهجر 530 عائلة.





وأوضح المركز في بيان صادر عنه، أن الاحتلال أجبر بعض المقدسيين على هدم مساكنهم بأيديهم في مدينة القدس المحتلة، حيث جرى هدم (80) مسكنًا ومنشأة قسريًا خلال ما مضى من هذا العام.





وبين، أن العدد الإجمالي للمساكن الفلسطينية المهدومة من قبل الاحتلال منذ "نشأة إسرائيل" بلغ حوالي 165,690 مسكنًا تسببت في تعرض حوالي مليون فلسطيني للتهجير.





وشدد على أن سياسة الاحتلال، التي تحاصر البناء الفلسطيني لا سيما في القدس أجبرت الكثيرين على البناء بلا ترخيص أو الهجرة لمحافظات الضفة الغربية، حتى بلغت حاجة المقدسيين وحدهم لحوالي 25 ألف وحدة سكنية لتغطية حاجتهم الماسة.

رام الله - دنيا الوطن