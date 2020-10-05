تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في جنين

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، وفاة المواطن محمد محمود دهيدي (57 عاماً) من بلدة عرابة، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في المحافظة إلى 9 منذ بدء الجائحة.





وكان المتوفى، موصولاً على جهاز التنفس الصناعي في قسم العزل بمستشفى الشهيد خليل سليمان، ويعاني من أمراض السكري والضغط، وتصلب الشرايين.





وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة، سجلت 24 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما سجلت 19 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 323، جميعها في الحجر المنزلي، باستثناء 12 حالة، تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

رام الله - دنيا الوطن